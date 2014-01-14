CodeBaseSecciones
Vo - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Krokus

El indicador de volatilidad promedio. El indicador encuentra el máximo y el mínimo precio durante un período determinado por el parámetro de entrada del indicador.

input uint XPeriod=20;// buscando período del extremums

Se encuentra la diferencia entre estos valores en puntos y se muestra en la ventana del gráfico adicional tras realizar el promedio.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 23.12.2008.

El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".

Fig.1 El indicador Vo

Fig.1 El indicador volatilidadr

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1656

