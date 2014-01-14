Autor real:

Krokus

El indicador de volatilidad promedio. El indicador encuentra el máximo y el mínimo precio durante un período determinado por el parámetro de entrada del indicador.

input uint XPeriod= 20 ;

Se encuentra la diferencia entre estos valores en puntos y se muestra en la ventana del gráfico adicional tras realizar el promedio.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 23.12.2008.

El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".

Fig.1 El indicador volatilidadr