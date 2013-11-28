请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Krokus
平均波动指标。本指标依据输入参数检测周期内的最大和最小价格.
input uint XPeriod=20;// 搜索周期极值
它发现数值的点数差别，并加以平均之后显示在附加的图表窗口里.
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 23.12.2008.
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 波动指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1656
