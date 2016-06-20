Der echte Autor:

Krokus

Der Mittlere Volatilität Indikator. Der Indikator ermittelt das Maximum und Minimum des Preise für die in den Eingabeparameter des Indikators festgelegte Periode.

input uint XPeriod= 20 ;

Er findet den Unterschied zwischen diesen Werten in Punkten und zeigt ihn in einem zusätzlichen Chartfenster nach der Mittelung an.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 23.12.2008.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.



Abb.1 Der Volatilität Indikator