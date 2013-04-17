CodeBaseРазделы
Индикаторы

Vo - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2962
(26)
Реальный автор:

Krokus

Индикатор усреднённой волатильности. Индикатор находит максимум и минимум цены за период, определяемый входным параметром индикатора 

input uint XPeriod=20; //период поиска экстремумов

Находит разницу между этими значениями в пунктах и после усреднения отображает в дополнительном окне графика.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 23.12.2008.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор Vo

Рис.1 Индикатор волатильности

