O autor do artigo:

Krokus

Indicador de volatilidade média. O indicador encontra o preço máximo e mínimo para o período determinado pelo parâmetro de entrada do indicador.

input uint XPeriod= 20 ;

Ele encontra a diferença entre esses valores em pontos e os exibe na janela adicional do gráfico após uma média.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 23.12.2008.

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Fig.1 Indicador volatility