Vo - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O autor do artigo:

Krokus

Krokus

Indicador de volatilidade média. O indicador encontra o preço máximo e mínimo para o período determinado pelo parâmetro de entrada do indicador.

input uint XPeriod=20;// período de busca das extremidades

Ele encontra a diferença entre esses valores em pontos e os exibe na janela adicional do gráfico após uma média.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 23.12.2008.

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Fig.1 Indicador Vo

Fig.1 Indicador volatility

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1656

