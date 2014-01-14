Participe de nossa página de fãs
Vo - indicador para MetaTrader 5
O autor do artigo:
Krokus
Indicador de volatilidade média. O indicador encontra o preço máximo e mínimo para o período determinado pelo parâmetro de entrada do indicador.
input uint XPeriod=20;// período de busca das extremidades
Ele encontra a diferença entre esses valores em pontos e os exibe na janela adicional do gráfico após uma média.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 23.12.2008.
O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
Fig.1 Indicador volatility
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1656
