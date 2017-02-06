無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Waddah_Attar_Trend_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 927
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むWaddah_Attar_Trend指標です：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはWaddah_Attar_Trend.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 Waddah_Attar_Trend_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16399
TralingLine
バーチャルストップロスとトレーリングストップWaddah_Attar_Trend
色ヒストグラムとして作成された金融資産の平均価格を掛けたMACD値を使用するトレンド指標です。
Bear_Bulls_Power_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBear_Bulls_Power指標です。si_q_asi_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むsi_q_asi指標です。