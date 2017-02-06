無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TralingLine - MetaTrader 5のためのエキスパート
このエキスパートアドバイザーは、Forexヘッジ口座での使用に意されています。ネッティング（相殺勘定）ではテストされていません。
新しいポジションが出現するとEAはトレンドラインを描画します。トレンドラインは必要に応じて移動できます。
トレンドラインは、買いポジションでは始値を下回り、売りポジションでは上回り、2バー右（将来側）で止まり、新しいバーが現れたときに移動します。
たとえば、トレンドラインが後に移動されて買いポジションよりも低くなると、EAは価格と損益を示すメッセージを生成し、すべてのポジションが決済されます。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16396
Waddah_Attar_Trend
色ヒストグラムとして作成された金融資産の平均価格を掛けたMACD値を使用するトレンド指標です。Bear_Bulls_Power
この指標は、単一のウィンドウで簡単に強気市場と弱気市場の強さを表示します。
Waddah_Attar_Trend_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むWaddah_Attar_Trend指標です。Bear_Bulls_Power_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBear_Bulls_Power指標です。