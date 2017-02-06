このエキスパートアドバイザーは、Forexヘッジ口座での使用に意されています。ネッティング（相殺勘定）ではテストされていません。

新しいポジションが出現するとEAはトレンドラインを描画します。トレンドラインは必要に応じて移動できます。

トレンドラインは、買いポジションでは始値を下回り、売りポジションでは上回り、2バー右（将来側）で止まり、新しいバーが現れたときに移動します。

たとえば、トレンドラインが後に移動されて買いポジションよりも低くなると、EAは価格と損益を示すメッセージを生成し、すべてのポジションが決済されます。