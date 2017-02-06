実際の著者：

Evgeniy Butakov

ウェルズ・ワイルダー（Welles Wilder）による公式に従って計算された複合指標。価格の「変動指標」と「累積変動指数」が色ヒストグラムとして表示されます。

この指標は初めにMQL4で実装され2016年9月15日にコードベースで公開されました。

図1 si_q_asi指標