si_q_asi - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Evgeniy Butakov
ウェルズ・ワイルダー（Welles Wilder）による公式に従って計算された複合指標。価格の「変動指標」と「累積変動指数」が色ヒストグラムとして表示されます。
この指標は初めにMQL4で実装され2016年9月15日にコードベースで公開されました。
図1 si_q_asi指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16388
