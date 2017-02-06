コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Bear_Bulls_Power - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1228
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
Bear_Bulls_Power.mq5 (16.46 KB)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB)
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Waddah Attar

この指標は、単一のウィンドウで簡単に強気市場と弱気市場の強さを表示します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2016年3月23日に公開されました。

図1　Bear_Bulls_Power指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16389

