記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Bear_Bulls_Power - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1228
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Waddah Attar
この指標は、単一のウィンドウで簡単に強気市場と弱気市場の強さを表示します。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2016年3月23日に公開されました。
図1 Bear_Bulls_Power指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16389
