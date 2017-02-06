実際の著者：

Waddah Attar

この指標は、単一のウィンドウで簡単に強気市場と弱気市場の強さを表示します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2016年3月23日に公開されました。

図1 Bear_Bulls_Power指標