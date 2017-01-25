真实作者:

Waddah Attar

本指标在单个窗口内以一种简单的方式显示了多头和空头的强度。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

本指标首先是使用MQL4语言实现的，并且于2016年3月23日发布于mql4.com的代码库中。

图1. Bear_Bulls_Power 指标