ポケットに対して
インディケータ

Color Day - MetaTrader 5のためのインディケータ

Color Day 指標は、強気な日と弱気な日を色付けします。.

日の終値が始値より高い場合、色は青です（設定でカスタマイズ可能）。

input color UP = Blue;  // 強気な日の色

日の終値が始値より低い場合、色は赤です（設定でカスタマイズ可能）。

input color DN = Red;   // 弱気な日の色

Daysで指定された日数の始値と終値をコピーします。

CopyTime(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,tm);
      CopyOpen(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,op);
      CopyClose(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,cl);

コピー先は対応する配列です。

datetime tm[];
double op[];
double cl[];

指標をチャートにインストールする前に、配列の次元を設定します。

int OnInit()
  {
//--- 指標バッファのマッピング
   Comment("");
   ArrayResize(tm,Days);
   ArrayResize(op,Days);
   ArrayResize(cl,Days);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

配列セルの値を変数に代入し、日次終了時刻 time1を決定します

datetime time0=tm[i];
      datetime time1=time0+3600*24;
      double dopen=op[i];
      double dclose=cl[i];

PutRect()関数の使用：

void PutRect(string name,datetime t1,double p1,datetime t2,double p2,color clr)
  {
   ObjectDelete(0,name);
//--- 与えられた座標で長方形を作成する
   ObjectCreate(0,name,OBJ_RECTANGLE,0,t1,p1,t2,p2);
//--- 長方形の色を設定する
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 長方形を塗りつぶすモードを有効（true）または無効（false）にする 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FILL,true);
  }

価格はどこに行ったかによって色を塗ります。

if(dclose<dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN);
      if(dclose>dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);

サイクルのDaysパラメータで指定されたすべての日を反復処理します。

for(int i=0;i<=Days;i++)
     {
      CopyTime(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,tm);
      CopyOpen(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,op);
      CopyClose(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,cl);

      datetime time0=tm[i];
      datetime time1=time0+3600*24;
      double dopen=op[i];
      double dclose=cl[i];

      if(dclose<dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN);
      if(dclose>dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);

DeleteObjects()関数を使用してチャートから指標を取り外します。

void DeleteObjects()
  {
   for(int i=ObjectsTotal(0,0,OBJ_RECTANGLE)-1;i>=0;i--)
     {
      string name=ObjectName(0,i,0,OBJ_RECTANGLE);
      if(StringFind(name,"Rect",0)>=0) ObjectDelete(0,name);
     }
  }


作成したオブジェクトをチャートから削除します。

void OnDeinit(const int reason)
  {
   Comment("");
   DeleteObjects();
  }

設定：

input int   Days = 11;  // 計算に使われる日
input color UP = Blue;  // 強気な日の色
input color DN = Red;   // 弱気な日の色

図1　チャートでの指標


ヒント：

  • Color Day指標 — ビジュアルトレーディングアシスタント

