Color Day 指標は、強気な日と弱気な日を色付けします。.
日の終値が始値より高い場合、色は青です（設定でカスタマイズ可能）。
input color UP = Blue; // 強気な日の色
日の終値が始値より低い場合、色は赤です（設定でカスタマイズ可能）。
input color DN = Red; // 弱気な日の色
Daysで指定された日数の始値と終値をコピーします。
CopyTime(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,tm); CopyOpen(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,op); CopyClose(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,cl);
コピー先は対応する配列です。
datetime tm[]; double op[]; double cl[];
指標をチャートにインストールする前に、配列の次元を設定します。
int OnInit() { //--- 指標バッファのマッピング Comment(""); ArrayResize(tm,Days); ArrayResize(op,Days); ArrayResize(cl,Days); //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
配列セルの値を変数に代入し、日次終了時刻 time1を決定します
datetime time0=tm[i]; datetime time1=time0+3600*24; double dopen=op[i]; double dclose=cl[i];
PutRect()関数の使用：
void PutRect(string name,datetime t1,double p1,datetime t2,double p2,color clr) { ObjectDelete(0,name); //--- 与えられた座標で長方形を作成する ObjectCreate(0,name,OBJ_RECTANGLE,0,t1,p1,t2,p2); //--- 長方形の色を設定する ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clr); //--- 長方形を塗りつぶすモードを有効（true）または無効（false）にする ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FILL,true); }
価格はどこに行ったかによって色を塗ります。
if(dclose<dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN); if(dclose>dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);
サイクルのDaysパラメータで指定されたすべての日を反復処理します。
for(int i=0;i<=Days;i++) { CopyTime(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,tm); CopyOpen(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,op); CopyClose(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,cl); datetime time0=tm[i]; datetime time1=time0+3600*24; double dopen=op[i]; double dclose=cl[i]; if(dclose<dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN); if(dclose>dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);
DeleteObjects()関数を使用してチャートから指標を取り外します。
void DeleteObjects() { for(int i=ObjectsTotal(0,0,OBJ_RECTANGLE)-1;i>=0;i--) { string name=ObjectName(0,i,0,OBJ_RECTANGLE); if(StringFind(name,"Rect",0)>=0) ObjectDelete(0,name); } }
作成したオブジェクトをチャートから削除します。
void OnDeinit(const int reason) { Comment(""); DeleteObjects(); }
設定：
input int Days = 11; // 計算に使われる日 input color UP = Blue; // 強気な日の色 input color DN = Red; // 弱気な日の色
図1 チャートでの指標
ヒント：
- Color Day指標 — ビジュアルトレーディングアシスタント
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16383
