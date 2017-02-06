Color Day 指標は、強気な日と弱気な日を色付けします。.

日の終値が始値より高い場合、色は青です（設定でカスタマイズ可能）。

input color UP = Blue;

日の終値が始値より低い場合、色は赤です（設定でカスタマイズ可能）。

input color DN = Red;

Daysで指定された日数の始値と終値をコピーします。

CopyTime ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,tm); CopyOpen ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,op); CopyClose ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,cl);

コピー先は対応する配列です。

datetime tm[]; double op[]; double cl[];

指標をチャートにインストールする前に、配列の次元を設定します。

int OnInit () { Comment ( "" ); ArrayResize (tm,Days); ArrayResize (op,Days); ArrayResize (cl,Days); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

配列セルの値を変数に代入し、日次終了時刻 time1を決定します

datetime time0=tm[i]; datetime time1=time0+ 3600 * 24 ; double dopen=op[i]; double dclose=cl[i];

PutRect()関数の使用：

void PutRect( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, color clr) { ObjectDelete ( 0 ,name); ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_RECTANGLE , 0 ,t1,p1,t2,p2); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FILL , true ); }

価格はどこに行ったかによって色を塗ります。

if (dclose<dopen) PutRect( "Rect" +( string )dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN); if (dclose>dopen) PutRect( "Rect" +( string )dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);

サイクルのDaysパラメータで指定されたすべての日を反復処理します。

for ( int i= 0 ;i<=Days;i++) { CopyTime ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,tm); CopyOpen ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,op); CopyClose ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,cl); datetime time0=tm[i]; datetime time1=time0+ 3600 * 24 ; double dopen=op[i]; double dclose=cl[i]; if (dclose<dopen) PutRect( "Rect" +( string )dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN); if (dclose>dopen) PutRect( "Rect" +( string )dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);

DeleteObjects()関数を使用してチャートから指標を取り外します。

void DeleteObjects() { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 , 0 , OBJ_RECTANGLE )- 1 ;i>= 0 ;i--) { string name= ObjectName ( 0 ,i, 0 , OBJ_RECTANGLE ); if ( StringFind (name, "Rect" , 0 )>= 0 ) ObjectDelete ( 0 ,name); } }



作成したオブジェクトをチャートから削除します。

void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); DeleteObjects(); }

設定：

input int Days = 11 ; input color UP = Blue; input color DN = Red;

図1 チャートでの指標





ヒント：