Реальный автор:

Waddah Attar

Индикатор показывает силу "быков" и "медведей" простым способом в одном окне.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 23.03.2016.

Рис.1. Индикатор Bear_Bulls_Power