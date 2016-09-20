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Bear_Bulls_Power - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Waddah Attar
Индикатор показывает силу "быков" и "медведей" простым способом в одном окне.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 23.03.2016.
Рис.1. Индикатор Bear_Bulls_Power
Краткосрочный и аккумулятивный индексы колебания цены.Лента всех сделок
Индикатор показывает общее количество сделок по символу в реальном времени.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора JSatl_Digit_System.Waddah_Attar_Trend
Трендовый индикатор, использующий произведение значений MACD на усреднённую цену финансового актива, выполненный в виде цветной гистограммы.