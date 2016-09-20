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Индикаторы

Bear_Bulls_Power - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3618
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Waddah Attar

Индикатор показывает силу "быков" и "медведей" простым способом в одном окне.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 23.03.2016.

Рис.1. Индикатор Bear_Bulls_Power

Рис.1. Индикатор Bear_Bulls_Power

si_q_asi si_q_asi

Краткосрочный и аккумулятивный индексы колебания цены.

Лента всех сделок Лента всех сделок

Индикатор показывает общее количество сделок по символу в реальном времени.

Exp_JSatl_Digit_System Exp_JSatl_Digit_System

Торговая система, построенная на сигналах индикатора JSatl_Digit_System.

Waddah_Attar_Trend Waddah_Attar_Trend

Трендовый индикатор, использующий произведение значений MACD на усреднённую цену финансового актива, выполненный в виде цветной гистограммы.