Bear_Bulls_Power - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2809
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Waddah Attar
O indicador mostra a força dos "touros" e "ursos" de uma forma simples numa única janela.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 23.03.2016.
Fig.1. Индикатор Bear_Bulls_Power
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16389
