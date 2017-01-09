Autor real:

Waddah Attar

O indicador mostra a força dos "touros" e "ursos" de uma forma simples numa única janela.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 23.03.2016.

Fig.1. Индикатор Bear_Bulls_Power