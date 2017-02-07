Der echte Autor:

Waddah Attar

Der Indikator zeigt die Kraft der "Stiere" und "Bären" nach einer einfachen Weise in einem Fenster.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 23.03.2016. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Bear_Bulls_Power