CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Bear_Bulls_Power - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1193
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Bear_Bulls_Power.mq5 (16.46 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Waddah Attar

Der Indikator zeigt die Kraft der "Stiere" und "Bären" nach einer einfachen Weise in einem Fenster.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 23.03.2016. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Bear_Bulls_Power

in Abb.1. Der Indikator Bear_Bulls_Power

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16389

si_q_asi si_q_asi

Die kurzfristige und accumulation Indexe der Preisschwankung.

Color Day Color Day

Der Indikator Color Day zeichnet mit einer Farbe eines Stier- oder Bärentages.

Waddah_Attar_Trend Waddah_Attar_Trend

Der Trend-Indikator, der die Summe des Wertes MACD und des mittelwertigen Preises des Finanzaktivs verwendet, wird in Form von einem farbigen Histogramm erstellt.

TralingLine TralingLine

Der virtuelle Stop Loss und Trailing Stop.