RAVI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRAVI指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはRAVI.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　RAVI_HTF指標

