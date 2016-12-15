コードベースセクション
エキスパート

Exp_CandlesticksBW - MetaTrader 5のためのエキスパート

CandlesticksBW指標のシグナルに基づくExp_CandlesticksBWエキスパートアドバイザー。シグナルは、トレンドローソク足が現れ、前にトレンドローソク足がなかったか逆方向であった場合に、バーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたCandlesticksBW.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。


図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2015のEURUSDのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16081

