



Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikinエキスパートアドバイザーはi-SpectrAnalysis_Chaikin指標の方向の変化に基づきます。シグナルはバーが閉じるときに指標の方向の変化があった場合に形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたi-SpectrAnalysis_Chaikin.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

i-SpectrAnalysis_Chaikinで使用される平均化アルゴリズムは、指標のすべてのバーでの再描画につながることにご注意ください。したがって、取引が行われた瞬間の実際の指標の状態の画像を取得することは不可能です。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。





図1 チャートでの約定履歴のインスタンス



H4での2015のGBPUSDのテスト結果：

図2 テスト結果チャート