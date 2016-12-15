私たちのファンページに参加してください
Exp_BalanceOfPower_Histogram - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 893
Exp_BalanceOfPower_HistogramエキスパートアドバイザーはBalanceOfPower_Histogram指標の色の変化に基づいています。シグナルはバーが閉じるときに移動平均線の方向の変化があった場合に形成されます。
このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたBalanceOfPower_Histogram.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H4での2015のEURUSDのテスト結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16214
