klot

この指標は、高次の高調波のフィルタリングによってRVI指標の時系列を平滑化する例です。

このアプローチは、あらゆる指標の値の平滑化に適用することができます。この方法の主な利点は、遅延の欠如です。





input uint RVIPeriod= 14 ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ;

ここで

N — シリーズの長さ（2の累乗）

SS — 平滑係数。得られたスペクトルの指定された値よりも高い周波数をゼロにします。SSは2^Nを超えてはなりません。SS = 2^Nの場合、RVI シリーズは完全に繰り返されます。

この指標の実行にはhttps://www.mql5.com/en/code/7000ライブラリが必要です。





図1 i-SpectrAnalysis_RVI指標