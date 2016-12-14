無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-SpectrAnalysis_ADX - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： klot
この指標は、高次の高調波のフィルタリングによってADX指標の時系列を平滑化する例です。
このアプローチは、あらゆる指標の値の平滑化に適用することができます。この方法の主な利点は、遅延の欠如です。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint ADXPeriod=14; // 平均化期間 input uint N = 7; // 数の長さ input uint SS = 20; // 平滑化係数 input int Shift=0; // 水平方向のバーの指標の横シフト input uint ExtraHighLevel=60; // 最高トレンドレベル input uint HighLevel=40; // 強いトレンドレベル input uint LowLevel=20; // 弱いトレンドレベル input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT;// レベルラインのスタイル input color LevelColor=clrBlue; // レベルの色 input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1; // レベルの幅
ここで
- N — シリーズの長さ（2の累乗）
- SS — 平滑係数。得られたスペクトルの指定された値よりも高い周波数をゼロにします。SSは2^Nを超えてはなりません。SS = 2^Nの場合、ADXシリーズは完全に繰り返されます。
この指標の実行にはhttps://www.mql5.com/en/code/7000ライブラリが必要です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16074
i-CAi_Cloud_Digit
チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶし、最新の値を価格ラベルとして表示し、チャネルレベルを必要な桁数まで丸めることができるi-CAi指標。CandlesticksBW
この指標はB. Williamsに対応してローソク足の色を塗ります。
i-SpectrAnalysis_RVI
この指標は、高次の高調波のフィルタリングによってRVI指標の時系列を平滑化する例です。i-SpectrAnalysis_OsMA
この指標は、高次の高調波のフィルタリングによってOsMA指標の時系列を平滑化する例です。