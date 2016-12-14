



klot

この指標は、高次の高調波のフィルタリングによってADX指標の時系列を平滑化する例です。

このアプローチは、あらゆる指標の値の平滑化に適用することができます。この方法の主な利点は、遅延の欠如です。





input uint ADXPeriod= 14 ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ; input uint ExtraHighLevel= 60 ; input uint HighLevel= 40 ; input uint LowLevel= 20 ; input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle= STYLE_DASHDOTDOT ; input color LevelColor= clrBlue ; input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;

ここで

N — シリーズの長さ（2の累乗）

SS — 平滑係数。得られたスペクトルの指定された値よりも高い周波数をゼロにします。SSは2^Nを超えてはなりません。SS = 2^Nの場合、ADXシリーズは完全に繰り返されます。

この指標の実行にはhttps://www.mql5.com/en/code/7000ライブラリが必要です。





図1 i-SpectrAnalysis_ADX指標