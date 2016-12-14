無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：Alexander Piechotta
この指標はi-CAiChannelチャネルを使用してブレイクスルーシステムを実現します。
価格が灰色のチャネルを出ると、バーの色はトレンドの方向に対応する色に変更します。金融資産の増加は緑で、減少は桃色です。明るい色はローソク足とトレンドの方向の一致を示しています。暗い色はローソク足とトレンドの方向が反対であることを示しています。
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 i-CAiChannel_System_Digit指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16014
