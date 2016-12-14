コードベースセクション
i-CAiChannel_System_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：Alexander Piechotta


この指標はi-CAiChannelチャネルを使用してブレイクスルーシステムを実現します。

価格が灰色のチャネルを出ると、バーの色はトレンドの方向に対応する色に変更します。金融資産の増加は緑で、減少は桃色です。明るい色はローソク足とトレンドの方向の一致を示しています。暗い色はローソク足とトレンドの方向が反対であることを示しています。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。


図1　i-CAiChannel_System_Digit指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16014

MT4Orders MT4Orders

MetaTrader 4とMetaTrader 5の注文システムの並列使用。

i-CAiChannel i-CAiChannel

i-CAi指標のアルゴリズムを使用するエンベロープ指標

Exp_i-CAi_StDev Exp_i-CAi_StDev

i-CAi_StDev指標のシグナルに基づいた取引システム

i-CAiChannel_HTF i-CAiChannel_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む i-CAiChannel 指標