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i-CAiChannel_System_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Alexander Piechotta
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала i-CAiChannel.
При выходе цены из серого канала бар оказывается окрашенным в цвет, соответствующий направлению тренда. Зелёный — рост финансового актива, розовый — его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор i-CAiChannel_System_Digit
Продолжаем экспериментировать с индикатором Simple ZigZag. Небольшая модернизация позволяет индикатору находить и отмечать цветными прямоугольниками зоны ценовой консолидации.i-CAiChannel
Индикатор конверты с использованием алгоритма индикатора i-CAi.
Индикатор i-CAiChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_i-CAi_StDev
Торговая система, построенная на сигналах индикатора i-CAi_StDev.