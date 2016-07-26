CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i-CAiChannel_System_Digit - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2222
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Alexander Piechotta

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала i-CAiChannel.

При выходе цены из серого канала бар оказывается окрашенным в цвет, соответствующий направлению тренда. Зелёный — рост финансового актива, розовый — его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор i-CAiChannel_System_Digit

Рис.1. Индикатор i-CAiChannel_System_Digit

Simple ZZ Consolidation Zones Simple ZZ Consolidation Zones

Продолжаем экспериментировать с индикатором Simple ZigZag. Небольшая модернизация позволяет индикатору находить и отмечать цветными прямоугольниками зоны ценовой консолидации.

i-CAiChannel i-CAiChannel

Индикатор конверты с использованием алгоритма индикатора i-CAi.

i-CAiChannel_HTF i-CAiChannel_HTF

Индикатор i-CAiChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_i-CAi_StDev Exp_i-CAi_StDev

Торговая система, построенная на сигналах индикатора i-CAi_StDev.