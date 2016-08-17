Autor real:

Alexander Piechotta

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal i-CAiChannel.

Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. El color verde significará el crecimiento del activo, y el rosa, su disminución. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador i-CAiChannel_System_Digit