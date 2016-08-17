Pon "Me gusta" y sigue las noticias
i-CAiChannel_System_Digit - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Alexander Piechotta
Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal i-CAiChannel.
Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. El color verde significará el crecimiento del activo, y el rosa, su disminución. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador i-CAiChannel_System_Digit
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16014
Uso paralelo de los sistemas de órdenes de MetaTrader 4 y MetaTrader 5.i-CAiChannel
Indicador envoltorios con uso del algoritmo del indicador i-CAi.
Sistema comercial construido con las señales del indicador i-CAi_StDev.i-CAiChannel_HTF
Indicador i-CAiChannel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.