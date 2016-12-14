コードベースセクション
i-CAi_StDev指標のシグナルに基づいた取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標に色のついた点が表示された場合に形成されます。指標の変更方向がポジションの反対である場合、市場エグジットシグナルが生成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたi-CAi_StDev.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。


図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2015のEURUSDのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16015

