i-CAiChannel_System_Digit - indicador para MetaTrader 5
- 1964
Autor real:
Alexander Piechotta
Indicador que implementa um sistema de fuga (breakout) com uso do canal i-CAiChannel.
Ao sair o preço a partir do canal cinza, a barra fica pintada numa cor que coincide com a direção da tendência. Verde — crescimento do ativo financeiro; rosa — queda do ativo financeiro. As cores brilhantes correspondem à coincidência entre a direção da vela e a direção da tendência, enquanto as cores escuras indicam a oposição entre a direção da vela e a direção da tendência.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador i-CAiChannel_System_Digit
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16014
