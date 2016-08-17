CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

i-CAiChannel_System_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1964
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Alexander Piechotta

Indicador que implementa um sistema de fuga (breakout) com uso do canal i-CAiChannel.

Ao sair o preço a partir do canal cinza, a barra fica pintada numa cor que coincide com a direção da tendência. Verde — crescimento do ativo financeiro; rosa — queda do ativo financeiro. As cores brilhantes correspondem à coincidência entre a direção da vela e a direção da tendência, enquanto as cores escuras indicam a oposição entre a direção da vela e a direção da tendência.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador i-CAiChannel_System_Digit

Fig.1. Indicador i-CAiChannel_System_Digit

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16014

MT4Orders MT4Orders

Uso simultâneo de sistemas de ordens MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

i-CAiChannel i-CAiChannel

Indicador envelopes com uso de algoritmo do indicador i-CAi.

Exp_i-CAi_StDev Exp_i-CAi_StDev

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador i-CAi_StDev.

i-CAiChannel_HTF i-CAiChannel_HTF

Indicador i-CAiChannel com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.