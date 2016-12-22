Wirklicher Autor:

Alexander Piechotta

Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem unter Verwendung des i-CAiChannel Kanals.

Wenn der Preis den grauen Kanal verlässt, ändert sich die Farbe des Balkens entsprechend der Trendrichtung. Grün steht für das Wachstum eines finanziellen Aktivums, pink - für Senkung. Grelle Farben kennzeichnen die Übereinstimmung der Trendrichtung und der Richtung einer Kerze. Dunkle Farben bedeuten, dass die Richtung der Kerze der Trendrichtung entgegengesetzt ist.

Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.

Abb.1. Der i-CAiChannel_System_Digit Indikator