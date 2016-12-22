und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
i-CAiChannel_System_Digit - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 999
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Alexander Piechotta
Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem unter Verwendung des i-CAiChannel Kanals.
Wenn der Preis den grauen Kanal verlässt, ändert sich die Farbe des Balkens entsprechend der Trendrichtung. Grün steht für das Wachstum eines finanziellen Aktivums, pink - für Senkung. Grelle Farben kennzeichnen die Übereinstimmung der Trendrichtung und der Richtung einer Kerze. Dunkle Farben bedeuten, dass die Richtung der Kerze der Trendrichtung entgegengesetzt ist.
Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.
Abb.1. Der i-CAiChannel_System_Digit Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16014
Parallele Verwendung der MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Ordersysteme.i-CAiChannel
Der Envelopes Indikator unter Verwendung des Algorithmus von i-CAi.
Ein Tradingssystem basierend auf Signalen des i-CAi_StDev Indikators.i-CAiChannel_HTF
Der i-CAiChannel Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.