コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i-CAiChannel_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
832
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-CAiChannel指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標は i-CAiChannel.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　i-CAiChannel_HTF指標

図1　i-CAiChannel_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16016

Exp_i-CAi_StDev Exp_i-CAi_StDev

i-CAi_StDev指標のシグナルに基づいた取引システム

i-CAiChannel_System_Digit i-CAiChannel_System_Digit

この指標はi-CAiChannelチャネルを使用してブレイクスルーシステムを実現します。

ZZ Color Retracement ZZ Color Retracement

Simple ZigZag指標に基づいたZZ Color RetracementColor Retracemntは、元になった指標の機能に加えて、波動の長さを分析し、長いインパルスの動きを青、短いものを赤で強調表示します。

PFE PFE

カウフマンのAMAに類似したアルゴリズムを用いた計算によるオシレータ