無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-CAiChannel - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 938
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：Alexander Piechotta
i-CAi指標のアルゴリズムを使用するエンベロープ指標
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 i-CAiChannel指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16003
i-CAi_Digit
i-CAi指標は必要な桁数までチャンネルのレベルを丸める可能性を持ち、最新の値を価格ラベルとして表示します。SMI_Correct_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つSMI_Correct指標
MT4Orders
MetaTrader 4とMetaTrader 5の注文システムの並列使用。i-CAiChannel_System_Digit
この指標はi-CAiChannelチャネルを使用してブレイクスルーシステムを実現します。