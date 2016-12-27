请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
i-CAiChannel_System_Digit - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1412
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Alexander Piechotta
本指标使用 i-CAiChannel 通道实现了一个突破系统。
当价格离开灰色通道时，柱的颜色改为对应趋势方向的颜色，绿色表示金融资产的价格上涨，粉色 - 下跌。亮色表示烛形的方向与趋势方向一致，暗色则表示烛形的方向与趋势方向相反。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。
图1. i-CAiChannel_System_Digit 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16014
MT4Orders
同时使用 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的订单系统。i-CAiChannel
使用 i-CAi 指标算法的轨道线(Envelopes)指标。
Exp_i-CAi_StDev
基于 i-CAi_StDev 指标信号的交易系统。i-CAiChannel_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 i-CAiChannel 指标。