真实作者:

Alexander Piechotta

本指标使用 i-CAiChannel 通道实现了一个突破系统。

当价格离开灰色通道时，柱的颜色改为对应趋势方向的颜色，绿色表示金融资产的价格上涨，粉色 - 下跌。亮色表示烛形的方向与趋势方向一致，暗色则表示烛形的方向与趋势方向相反。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

图1. i-CAiChannel_System_Digit 指标