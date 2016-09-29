コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ピンバー検出器 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
3316
評価:
(52)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

EarnForex

チャートでピンバーを固定する指標。ピンバーについてはこちらで参照できます。

ピンバーパターンは「左目」、「鼻」と「右目」の3つのバーで構成されています。「左眼」は強気ピンバーでは正上昇しているバー、弱気ピンバーでは下降しているバーでなければなりません。「鼻」は「左目」の内側で開け閉じされ、その最大値（または強気パターンでは最小値）は左目の最大値（または最小値）をはるかに越している必要があります。「鼻」のオープンとクローズのレベルはバーの上部の4分の1に配置される必要があります。

図1 ピンバーパターン

良好なパターンのための追加的な条件は、「目」の背後が「鼻」の先端付近での強い支持/抵抗線の存在です。これらのレベルが強いほどパターンはより正確です。 

参入条件：

  • 積極的な参入ポイントは、「左目」の終値からの価格のロールバックです。
  • 保守的な参入ポイントは、「鼻」レベル（強気パターンではより高い）以下への価格下落です。

エグジットの条件：

  • 保守的な決済逆指値は近接支援/抵抗レベルと「目」の背後に設定できます。より保守的ではないアプローチは「鼻」の先端に決済逆指値を設定することです（この場合、利益/リスク比が影響を受ける）。
  • 保守的な決済指値は「左眼」の最小値（強気パターンでは最大値）の直後に設定できます。積極的な決済指値は次の支持/抵抗レベルに設定できます。

指標の入力パラメータ：

input bool UseAlerts=true; // アラートの許可
input bool UseEmailAlerts=false; // 電子メールアラートの許可
input double MaxNoseBodySize = 0.33; // 全体のバーの長さの鼻本体への最大許容比
input double NoseBodyPosition = 0.4; // バーの内側の鼻本体の極端な位置。上部は強気、下部が弱気。
input bool   LeftEyeOppositeDirection=true; // 左目は弱気ピンバーでは強気、強気ピンバーでは弱気であるのが必要
input bool   NoseSameDirection=false; // 鼻は図自体と同じ方向でなければならない
input bool   NoseBodyInsideLeftEyeBody=false; // 鼻本体は左目本体内に配置されなければならない
input double LeftEyeMinBodySize=0.1; // バーの長さに相対した左眼の最小本体サイズ
input double NoseProtruding=0.5; // バーの長さに相対した鼻の最小突起
input double NoseBodyToLeftEyeBody=1; // 左眼の本体に相対した鼻の最大本体サイズ
input double NoseLengthToLeftEyeLength=0; // 左眼に相対した鼻の長さの最小値
input double LeftEyeDepth=0.1; //  その長さに相対した左眼の深さの最小値。深さ — バーの鼻の後ろの部分の長さ。 

図2 ピンバー検出器指標

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1595

