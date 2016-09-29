無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
チャートでピンバーを固定する指標。ピンバーについてはこちらで参照できます。
ピンバーパターンは「左目」、「鼻」と「右目」の3つのバーで構成されています。「左眼」は強気ピンバーでは正上昇しているバー、弱気ピンバーでは下降しているバーでなければなりません。「鼻」は「左目」の内側で開け閉じされ、その最大値（または強気パターンでは最小値）は左目の最大値（または最小値）をはるかに越している必要があります。「鼻」のオープンとクローズのレベルはバーの上部の4分の1に配置される必要があります。
図1 ピンバーパターン
良好なパターンのための追加的な条件は、「目」の背後が「鼻」の先端付近での強い支持/抵抗線の存在です。これらのレベルが強いほどパターンはより正確です。
参入条件：
- 積極的な参入ポイントは、「左目」の終値からの価格のロールバックです。
- 保守的な参入ポイントは、「鼻」レベル（強気パターンではより高い）以下への価格下落です。
エグジットの条件：
- 保守的な決済逆指値は近接支援/抵抗レベルと「目」の背後に設定できます。より保守的ではないアプローチは「鼻」の先端に決済逆指値を設定することです（この場合、利益/リスク比が影響を受ける）。
- 保守的な決済指値は「左眼」の最小値（強気パターンでは最大値）の直後に設定できます。積極的な決済指値は次の支持/抵抗レベルに設定できます。
指標の入力パラメータ：
input bool UseAlerts=true; // アラートの許可 input bool UseEmailAlerts=false; // 電子メールアラートの許可 input double MaxNoseBodySize = 0.33; // 全体のバーの長さの鼻本体への最大許容比 input double NoseBodyPosition = 0.4; // バーの内側の鼻本体の極端な位置。上部は強気、下部が弱気。 input bool LeftEyeOppositeDirection=true; // 左目は弱気ピンバーでは強気、強気ピンバーでは弱気であるのが必要 input bool NoseSameDirection=false; // 鼻は図自体と同じ方向でなければならない input bool NoseBodyInsideLeftEyeBody=false; // 鼻本体は左目本体内に配置されなければならない input double LeftEyeMinBodySize=0.1; // バーの長さに相対した左眼の最小本体サイズ input double NoseProtruding=0.5; // バーの長さに相対した鼻の最小突起 input double NoseBodyToLeftEyeBody=1; // 左眼の本体に相対した鼻の最大本体サイズ input double NoseLengthToLeftEyeLength=0; // 左眼に相対した鼻の長さの最小値 input double LeftEyeDepth=0.1; // その長さに相対した左眼の深さの最小値。深さ — バーの鼻の後ろの部分の長さ。
図2 ピンバー検出器指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1595
