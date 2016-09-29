実際の著者：

EarnForex

チャートでピンバーを固定する指標。ピンバーについてはこちらで参照できます。

ピンバーパターンは「左目」、「鼻」と「右目」の3つのバーで構成されています。「左眼」は強気ピンバーでは正上昇しているバー、弱気ピンバーでは下降しているバーでなければなりません。「鼻」は「左目」の内側で開け閉じされ、その最大値（または強気パターンでは最小値）は左目の最大値（または最小値）をはるかに越している必要があります。「鼻」のオープンとクローズのレベルはバーの上部の4分の1に配置される必要があります。

図1 ピンバーパターン

良好なパターンのための追加的な条件は、「目」の背後が「鼻」の先端付近での強い支持/抵抗線の存在です。これらのレベルが強いほどパターンはより正確です。

参入条件：

積極的な参入ポイントは、「左目」の終値からの価格のロールバックです。

保守的な参入ポイントは、「鼻」レベル（強気パターンではより高い）以下への価格下落です。

エグジットの条件：

保守的な決済逆指値は近接支援/抵抗レベルと「目」の背後に設定できます。より保守的ではないアプローチは「鼻」の先端に決済逆指値を設定することです（この場合、利益/リスク比が影響を受ける）。

保守的な決済指値は「左眼」の最小値（強気パターンでは最大値）の直後に設定できます。積極的な決済指値は次の支持/抵抗レベルに設定できます。



指標の入力パラメータ：

input bool UseAlerts= true ; input bool UseEmailAlerts= false ; input double MaxNoseBodySize = 0.33 ; input double NoseBodyPosition = 0.4 ; input bool LeftEyeOppositeDirection= true ; input bool NoseSameDirection= false ; input bool NoseBodyInsideLeftEyeBody= false ; input double LeftEyeMinBodySize= 0.1 ; input double NoseProtruding= 0.5 ; input double NoseBodyToLeftEyeBody= 1 ; input double NoseLengthToLeftEyeLength= 0 ; input double LeftEyeDepth= 0.1 ;

図2 ピンバー検出器指標