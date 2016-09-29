コードベースセクション
Renko Line Break - MetaTrader 5のためのインディケータ

最も深い理解のために、論理を比較した表を掲示します。

  蓮子
 Three Line Break
Renko Line Break
ボックスサイズ
 すべてのボックスは指定された同じサイズに等しい。
 ボックスは、市場の動きによって決定される異なるサイズを有す。
 ボックスは指定された値以上の異なるサイズを有す。
トレンド継続（新しいボックス）
 市場の上昇（下降）が規定値未満であれば（指定値の）新しいボックスが追加される。
 終値が現在のボックスシリーズの（最小値より低い）最大値よりも高い場合、新しいボックスが追加される。価格変動の大きさは重要でない。
 終値が指定された値以上の現在のボックスシリーズの最大値より高い（最低値より低く）場合、新しいボックスが追加される。
動向反転（新しいボックス）
 価格は指定された価格を下回らない値で最後の箱よりも高い/低い場合、反転が行われる。
 終値が過去3ラインより高い/低い場合、移動サイズには関係なく、反転が行われる。
 終値が1つ前のラインより高い/低い場合、移動サイズには関係なく、反転が行われる。
時間枠
 理論的には、任意の時間枠データ上に描画することができますが、（乱されていない）本当の絵を見るために、分時間枠データに蓮子を描く必要があります（理想的に毎ティック）。
 これは、現在の時間枠の終値によって描画されます。
 これは、現在の時間枠の終値によって描画されます。


追加情報：

  • 多数のグラフィカルオブジェクトでスケジュールをオーバーロードしないために、指標は、ボックスの上下限を表す2つの線の形で実現されています。
  • 各バーの現在のトレンドボックスの数を含む指標バッファーが追加されます。下降トレンドではバッファにはマイナス記号を持つボックスの数の値が含まれています。

パラメータ：

  • Min Box Size - 比布単位でのボックスの最小サイズ

Renko Line Break


推奨

  • これはトレンド指標であり、それは平均化を使用するトレンド定義の器具のための代替として使用することができます。

