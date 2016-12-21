コードベースセクション
インディケータ

Chaikin_Volatility_Stochastic - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Giaras

チャイキンボラティリティ指標の行動を分析する際、この指標の作成者は、それが修正されてそれに確率論化過程が適用された場合、どのように行動するのか疑問に思いました。結果はこちらです。

もちろん、今はオリジナルとほとんど共通点がありませんが、面白いと思われるので、著者はそれを共有したいと考えました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2016年6月14日に公開されました。

図1　Chaikin_Volatility_Stochastic指標

