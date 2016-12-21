無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 833
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むChaikin_Volatility_Stochastic指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはChaikin_Volatility_Stochastic.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15779
Chaikin_Volatility_Stochastic
チャイキンボラティリティ指標の行動を分析する際、この指標の作成者は、それが修正されてそれに確率論化過程が適用された場合、どのように行動するのか疑問に思いました。Exp_iWPRSign
iWPRSign指標のシグナルに基づいた取引システムです。
Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic
Exp_Chaikin_Volatility_StochasticエキスパートアドバイザーはChaikin_Volatility_Stochastic指標の色の変化に基づいています。Exp_iStochKomposter
iStochKomposter指標のシグナルに基づいた取引システムです。