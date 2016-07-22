CodeBaseSeções
Chaikin_Volatility_Stochastic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Giaras

O autor deste indicador, enquanto analisava o comportamento do índice de volatilidade Chaikin, peguntou-se como se ia comportar, se o modificar anexando-o ao processo estocástico. Resultados do teste.

Claro, agora ele tem pouco em comum com o original, mas parece interessante, por isso queria compartilhá-lo.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 14.06.2016.

Fig.1. Indicador Chaikin_Volatility_Stochastic

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15772

