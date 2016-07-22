Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Chaikin_Volatility_Stochastic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1147
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Verdadeiro autor:
Giaras
O autor deste indicador, enquanto analisava o comportamento do índice de volatilidade Chaikin, peguntou-se como se ia comportar, se o modificar anexando-o ao processo estocástico. Resultados do teste.
Claro, agora ele tem pouco em comum com o original, mas parece interessante, por isso queria compartilhá-lo.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 14.06.2016.
Fig.1. Indicador Chaikin_Volatility_Stochastic
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15772
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador iWPRSign.ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid
Híbrido do filtro numérico FATL (Fast Adaptive Trend Line) e da média adaptativa análoga JMA - indicador ColorJFatl com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos e grade de preços com estes valores arredondados.
Indicador Chaikin_Volatility_Stochastic com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic
O conselheiro Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic baseia-se nas alterações de cor do indicador Chaikin_Volatility_Stochastic.