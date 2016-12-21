私たちのファンページに参加してください
Exp_iWPRSign - MetaTrader 5のためのエキスパート
iWPRSign指標のシグナルに基づいた取引システムです。シグナルは、指標の色アイコンが現れた場合にはバーが閉じる際に形成されます。
このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたiWPRSign.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H1での2015USDJPYのテスト結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15771
