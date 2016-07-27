请观看如何免费下载自动交易
Chaikin_Volatility_Stochastic - MetaTrader 5脚本
真实作者:
Giaras
当分析蔡金波动率指数时, 这个指标的作者很好奇, 如果它被修改, 以及应用随机过程时它会如何动作。结果可以在这里看到。
当然, 现在它与原版略有不同, 不过它好像很有趣, 所以作者打算共享它。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次以 MQL4 实现, 并于 2016 年 06 月 14 日发表在 mql4.com 的代码库。
图例.1. 指标 Chaikin_Volatility_Stochastic
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15772
