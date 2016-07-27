真实作者:

Giaras

当分析蔡金波动率指数时, 这个指标的作者很好奇, 如果它被修改, 以及应用随机过程时它会如何动作。结果可以在这里看到。

当然, 现在它与原版略有不同, 不过它好像很有趣, 所以作者打算共享它。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

此指标首次以 MQL4 实现, 并于 2016 年 06 月 14 日发表在 mql4.com 的代码库。

图例.1. 指标 Chaikin_Volatility_Stochastic