私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 706
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_Chaikin_Volatility_StochasticエキスパートアドバイザーはChaikin_Volatility_Stochastic指標の色の変化に基づいています。シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。 このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたChaikin_Volatility_Stochastic.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H4での2015のGBPUSDのテスト結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15780
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むChaikin_Volatility_Stochastic指標です。Chaikin_Volatility_Stochastic
チャイキンボラティリティ指標の行動を分析する際、この指標の作成者は、それが修正されてそれに確率論化過程が適用された場合、どのように行動するのか疑問に思いました。
iStochKomposter指標のシグナルに基づいた取引システムです。Exp_ColorJFatl_Digit
Exp_ColorJFatl_DigitエキスパートアドバイザーはColorJFatl_Digit指標の色の変化に基づいています。