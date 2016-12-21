Exp_Chaikin_Volatility_StochasticエキスパートアドバイザーはChaikin_Volatility_Stochastic指標の色の変化に基づいています。シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。 このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたChaikin_Volatility_Stochastic.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1 チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2015のGBPUSDのテスト結果：

図2 テスト結果チャート



