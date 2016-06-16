CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Chaikin_Volatility_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2183
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Giaras

Автор этого индикатора, анализируя поведение индекса волатильности Чайкина, задавался вопросом о том, как он будет себя вести, если его модифицировать и применить к нему процесс стохастизации. Результат вы видите здесь.

Конечно, теперь он имеет мало общего с оригиналом, однако кажется интересным, поэтому он хотел бы поделиться им.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 14.06.2016.

Рис.1. Индикатор Chaikin_Volatility_Stochastic

Рис.1. Индикатор Chaikin_Volatility_Stochastic

ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid

Гибрид цифрового фильтра FATL (Fast Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA — индикатор ColorJFatl с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.

Exp_iRSISign Exp_iRSISign

Торговая система, построенная на сигналах индикатора iRSISign.

Exp_iWPRSign Exp_iWPRSign

Торговая система, построенная на сигналах индикатора iWPRSign.

Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF

Индикатор Chaikin_Volatility_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.