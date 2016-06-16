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Chaikin_Volatility_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Giaras
Автор этого индикатора, анализируя поведение индекса волатильности Чайкина, задавался вопросом о том, как он будет себя вести, если его модифицировать и применить к нему процесс стохастизации. Результат вы видите здесь.
Конечно, теперь он имеет мало общего с оригиналом, однако кажется интересным, поэтому он хотел бы поделиться им.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 14.06.2016.
Рис.1. Индикатор Chaikin_Volatility_Stochastic
Гибрид цифрового фильтра FATL (Fast Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA — индикатор ColorJFatl с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.Exp_iRSISign
Торговая система, построенная на сигналах индикатора iRSISign.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора iWPRSign.Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF
Индикатор Chaikin_Volatility_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.