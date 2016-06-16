Реальный автор:

Giaras

Автор этого индикатора, анализируя поведение индекса волатильности Чайкина, задавался вопросом о том, как он будет себя вести, если его модифицировать и применить к нему процесс стохастизации. Результат вы видите здесь.

Конечно, теперь он имеет мало общего с оригиналом, однако кажется интересным, поэтому он хотел бы поделиться им.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 14.06.2016.

Рис.1. Индикатор Chaikin_Volatility_Stochastic