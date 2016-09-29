コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i-Friday_Sig - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
897
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Igor V. Kim aka KimIV

金曜日の取引の「金曜日現象」システムに関する参入とエグジットのシグナル。

シグナルは、前日の日足ローソク足によって決定されます。ローソク足が成長している場合は、HourOpenPos指標入力パラメータで定義された時刻（ポジションを開く時刻）で、ロング注文が出され、HourClosePos指標入力パラメータで定義された時刻（ポジション決済時刻）に決済されます。同じように木曜日にローソク足が下降した場合はショート注文が出されます。指標の矢印は参入、丸はポジション決済を識別します。

この指標はH1以上の時間枠では動作しません。この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年9月24日に公開されました。 

図1 i-Friday_Sig指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1559

