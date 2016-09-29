無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-Friday_Sig - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Igor V. Kim aka KimIV
金曜日の取引の「金曜日現象」システムに関する参入とエグジットのシグナル。
シグナルは、前日の日足ローソク足によって決定されます。ローソク足が成長している場合は、HourOpenPos指標入力パラメータで定義された時刻（ポジションを開く時刻）で、ロング注文が出され、HourClosePos指標入力パラメータで定義された時刻（ポジション決済時刻）に決済されます。同じように木曜日にローソク足が下降した場合はショート注文が出されます。指標の矢印は参入、丸はポジション決済を識別します。
この指標はH1以上の時間枠では動作しません。この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年9月24日に公開されました。
図1 i-Friday_Sig指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1559
