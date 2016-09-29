無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
偽のブレイクアウトカウンター - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1030
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
推奨
- Н4以上の時間枠での使用をお勧めします。
- 指標は潜在的なブレイクスルーの方向を指定しないため、前のバーの極値の上下でのストップ注文との組み合わせとしての使用も、トレンド指標との組み合わせでトレンド方向のみのストップ注文を出すための使用も可能です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1562
VSI
秒あたりの（または期間にわたった）数量および対応する移動平均を算出する指標。i-Friday_Sig
「金曜日現象」システムに関する参入とエグジットのシグナル
VolatilityPivot
この指標は、トレンド方向に応じて最寄りの支持と抵抗のレベルを表示する通貨ペアのボラティリティに基づいて計算されます。WeeklyPivot
週足ローソク足に描かれた逆転指標