実際の著者：

S.B.T.

この指標は、トレンド方向に応じて最寄りの支持と抵抗のレベルを表示する通貨ペアのボラティリティに基づいて計算されます。それは、トレンド指標として使用することができます。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月18日にコードベースで公開されました。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 VolatilityPivot 指標