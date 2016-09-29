無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
VolatilityPivot - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 912
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
S.B.T.
この指標は、トレンド方向に応じて最寄りの支持と抵抗のレベルを表示する通貨ペアのボラティリティに基づいて計算されます。それは、トレンド指標として使用することができます。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月18日にコードベースで公開されました。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 VolatilityPivot 指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1563
偽のブレイクアウトカウンター
この指標は、指定された期間の偽のブレイクスルーの数を表示します。VSI
秒あたりの（または期間にわたった）数量および対応する移動平均を算出する指標。
WeeklyPivot
週足ローソク足に描かれた逆転指標TrendRange
三つの状態を持つトレンド指標