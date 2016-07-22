無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
XDPO_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 694
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Ramdass
価格とその移動平均との差に基づいた最も単純なオシレータ。オシレータは、平滑化された色付きのヒストグラムとして表示されます。
指標の計算式は下記の通りです。
XDPO(i) = MA(Close(i) - MA(i, N),M)
ここでNはMA期間でMは指標の平滑化期間です。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年9月1日に公開されました。
図1 XDPO_Histogram
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15289
Detrended_Price_Oscillator
価格とその移動平均との差に基づいた最も単純なオシレータ。Taf
最も単純なジグザグと同様のアルゴリズムを適用するチャンネル。
Exp_XDPO_Histogram
XDPO_Histogram指標のシグナルに基づいた取引システム。XDPO_Histogram_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXDPO_Histogram指標