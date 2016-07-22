実際の著者：

Ramdass

価格とその移動平均との差に基づいた最も単純なオシレータ。オシレータは、平滑化された色付きのヒストグラムとして表示されます。

指標の計算式は下記の通りです。

XDPO(i) = MA(Close(i) - MA(i, N),M)

ここでNはMA期間でMは指標の平滑化期間です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年9月1日に公開されました。

図1 XDPO_Histogram