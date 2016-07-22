コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XDPO_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
694
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
xdpo_histogram.mq5 (8.5 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Ramdass

価格とその移動平均との差に基づいた最も単純なオシレータ。オシレータは、平滑化された色付きのヒストグラムとして表示されます。

指標の計算式は下記の通りです。

XDPO(i) = MA(Close(i) - MA(i, N),M)

ここでNはMA期間でMは指標の平滑化期間です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年9月1日に公開されました。

図1　XDPO_Histogram

図1　XDPO_Histogram

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15289

Detrended_Price_Oscillator Detrended_Price_Oscillator

価格とその移動平均との差に基づいた最も単純なオシレータ。

Taf Taf

最も単純なジグザグと同様のアルゴリズムを適用するチャンネル。

Exp_XDPO_Histogram Exp_XDPO_Histogram

XDPO_Histogram指標のシグナルに基づいた取引システム。

XDPO_Histogram_HTF XDPO_Histogram_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXDPO_Histogram指標