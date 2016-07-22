コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Detrended_Price_Oscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Ramdass

この指標はMAと同じように価格の動向（トレンド）をフィルタリングするためMAに似ています。

Detrended価格オシレータは以下の式に従って計算されます。

DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)

ここでNはMA期間です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年9月1日に公開されました。

図1　Detrended_Price_Oscillator

Taf Taf

最も単純なジグザグと同様のアルゴリズムを適用するチャンネル。

Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal

Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signalは、トレンドの方向またはElliott_Wave_Oscillator_Sign指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。

XDPO_Histogram XDPO_Histogram

価格とその移動平均との差に基づいた最も単純なオシレータ。オシレータは、平滑化された色付きのヒストグラムとして表示されます。

Exp_XDPO_Histogram Exp_XDPO_Histogram

XDPO_Histogram指標のシグナルに基づいた取引システム。