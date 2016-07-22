私たちのファンページに参加してください
Detrended_Price_Oscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Ramdass
この指標はMAと同じように価格の動向（トレンド）をフィルタリングするためMAに似ています。
Detrended価格オシレータは以下の式に従って計算されます。
DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)
ここでNはMA期間です。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年9月1日に公開されました。
図1 Detrended_Price_Oscillator
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15288
