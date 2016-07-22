コードベースセクション
エキスパート

Exp_XDPO_Histogram - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Experts\
Exp_XDPO_Histogram.mq5 (8.43 KB)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB)
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB)
\MQL5\Indicators\
XDPO_Histogram.mq5 (8.47 KB)
XDPO_Histogram指標のシグナルに基づいた取引システム。シグナルはバーが閉じるときにヒストグラムの方向の変化があった場合に形成されます。

エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたXDPO_Histogram.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引の例

図1　チャートでの取引の例

H12での2015のEURUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15294

