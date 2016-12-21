Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XDPO_Histogram - indicador para MetaTrader 5
Sencillísimo indicador basado en la diferencia entre el precio y su media móvil, suavizado e implementado en forma de histograma de color.
El indicador se calcula según la fórmula siguiente:
XDPO(i) = MA(Close(i) - MA(i, N),M)
donde N — es el periodo de la MA, M — es el periodo de suavizado del indicador
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 01.09.2008.
Fig. 1. Indicador XDPO_Histogram
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15289
Sencillísimo indicador basado en la diferencia entre el precio y su media móvil.Taf
Canal con un algoritmo de construcción análogo al de zigzag.
Sistema comercial construido con las señales del indicador XDPO_Histogram.XDPO_Histogram_HTF
Indicador XDPO_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.