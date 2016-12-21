CodeBaseSecciones
XDPO_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
808
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
xdpo_histogram.mq5 (8.5 KB) ver
Autor real:

Ramdass

Sencillísimo indicador basado en la diferencia entre el precio y su media móvil, suavizado e implementado en forma de histograma de color.

El indicador se calcula según la fórmula siguiente:

XDPO(i) = MA(Close(i) - MA(i, N),M)

donde N — es el periodo de la MA, M — es el periodo de suavizado del indicador

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 01.09.2008.


Fig. 1. Indicador XDPO_Histogram

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15289

