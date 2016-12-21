Ramdass

Sencillísimo indicador basado en la diferencia entre el precio y su media móvil, suavizado e implementado en forma de histograma de color.

El indicador se calcula según la fórmula siguiente:

XDPO(i) = MA(Close(i) - MA(i, N),M)

donde N — es el periodo de la MA, M — es el periodo de suavizado del indicador

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 01.09.2008.





Fig. 1. Indicador XDPO_Histogram