Indikatoren

XDPO_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
672
(13)
Der echte Autor:

Ramdass

Der einfachste Oszillator, der auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Preis und seinem gleitenden Mittelwert gegründet wurde. Der Oszillator ist geglättet worden und wurde in Form eines farbigen Histogramms gemacht.

Der Indikator wird nach folgender Formel berechnet:

XDPO(i) = MA(Close(i) - MA(i, N),M)

wo N — die Periode MA, M — die Periode der Glättung des Indikators

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql4.com 01.09.2008 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator XDPO_Histogram

Detrended_Price_Oscillator Detrended_Price_Oscillator

Der einfachste Oszillator, der auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Preis und seinem gleitenden Mittelwert gegründet wurde.

Taf Taf

Das Kanal mit dem Algorithmus des Baus, ähnlich dem einfachsten Zick-Zack.

Exp_XDPO_Histogram Exp_XDPO_Histogram

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators XDPO_Histogram gebaut wurde.

XDPO_Histogram_HTF XDPO_Histogram_HTF

Der Indikator XDPO_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.