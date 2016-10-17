und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XDPO_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Ramdass
Der einfachste Oszillator, der auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Preis und seinem gleitenden Mittelwert gegründet wurde. Der Oszillator ist geglättet worden und wurde in Form eines farbigen Histogramms gemacht.
Der Indikator wird nach folgender Formel berechnet:
XDPO(i) = MA(Close(i) - MA(i, N),M)
wo N — die Periode MA, M — die Periode der Glättung des Indikators
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql4.com 01.09.2008 veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator XDPO_Histogram
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15289
