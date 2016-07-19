Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XDPO_Histogram - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1119
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Verdadeiro autor:
Ramdass
Oscilador simples, baseado na diferença entre o preço e a sua média móvel, ajustado (suavizado) e executado como um histograma colorido.
O indicador é calculado segundo a seguinte fórmula:
XDPO(i) = MA(Close(i) - MA(i, N),M)
onde N é o período MA, e M, o período de ajuste do indicador
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 01.09.2008.
Fig.1. Indicador XDPO_Histogram
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15289
Oscilador simples com base na diferença entre o preço e a sua média móvel.Taf
Canal com algoritmo de construção semelhante ao ziguezague mais simples.
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador XDPO_Histogram.XDPO_Histogram_HTF
Indicador XDPO_Histogram com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.