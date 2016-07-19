CodeBaseSeções
XDPO_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Verdadeiro autor:

Ramdass

Oscilador simples, baseado na diferença entre o preço e a sua média móvel, ajustado (suavizado) e executado como um histograma colorido.

O indicador é calculado segundo a seguinte fórmula:

XDPO(i) = MA(Close(i) - MA(i, N),M)

onde N é o período MA, e M, o período de ajuste do indicador

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 01.09.2008.

Fig.1. Indicador XDPO_Histogram

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15289

Detrended_Price_Oscillator Detrended_Price_Oscillator

Oscilador simples com base na diferença entre o preço e a sua média móvel.

Taf Taf

Canal com algoritmo de construção semelhante ao ziguezague mais simples.

Exp_XDPO_Histogram Exp_XDPO_Histogram

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador XDPO_Histogram.

XDPO_Histogram_HTF XDPO_Histogram_HTF

Indicador XDPO_Histogram com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.