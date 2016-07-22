無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Taf - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 881
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
Poul_Trade_Forum
最も単純なジグザグと同様のアルゴリズムを適用するチャンネル。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年8月28日に公開されました。
図1 Taf
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15282
