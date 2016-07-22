コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Taf - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
881
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
taf.mq5 (6.49 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Poul_Trade_Forum

最も単純なジグザグと同様のアルゴリズムを適用するチャンネル。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年8月28日に公開されました。

図1　Taf

図1　Taf

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15282

Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal

Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signalは、トレンドの方向またはElliott_Wave_Oscillator_Sign指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。

AML_StDev_HTF AML_StDev_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むAML_StDev指標

Detrended_Price_Oscillator Detrended_Price_Oscillator

価格とその移動平均との差に基づいた最も単純なオシレータ。

XDPO_Histogram XDPO_Histogram

価格とその移動平均との差に基づいた最も単純なオシレータ。オシレータは、平滑化された色付きのヒストグラムとして表示されます。