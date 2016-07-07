代码库部分
XDPO_Histogram - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1097
等级:
(13)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
xdpo_histogram.mq5 (8.5 KB) 预览
真实作者:

Ramdass

基于价格及其均线之间差价的最简单振荡器。振荡器以彩色直方条形式平滑和显示。

指标以如下公式计算:

XDPO(i) = MA(收盘(i) - MA(i, N),M)

此处 N — 均线周期, M — 指标平滑周期

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2008 年 09 月 01 日发表在 mql4.com 的代码库

图例.1. XDPO_Histogram

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15289

