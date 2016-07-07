真实作者:

Ramdass

基于价格及其均线之间差价的最简单振荡器。振荡器以彩色直方条形式平滑和显示。

指标以如下公式计算:

XDPO(i) = MA(收盘(i) - MA(i, N),M)

此处 N — 均线周期, M — 指标平滑周期

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2008 年 09 月 01 日发表在 mql4.com 的代码库。

图例.1. XDPO_Histogram