真实作者:
Ramdass
基于价格及其均线之间差价的最简单振荡器。振荡器以彩色直方条形式平滑和显示。
指标以如下公式计算:
XDPO(i) = MA(收盘(i) - MA(i, N),M)
此处 N — 均线周期, M — 指标平滑周期
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2008 年 09 月 01 日发表在 mql4.com 的代码库。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15289
Detrended_Price_Oscillator
基于价格及其均线之间差价的最简单振荡器。Taf
通道应用的算法类似于最简单的之字折线。
Exp_XDPO_Histogram
基于 XDPO_Histogram 指标信号的交易系统。XDPO_Histogram_HTF
指标 XDPO_Histogram 在输入参数中有时间帧选项。