ポケットに対して
インディケータ

XDPO_Histogram_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXDPO_Histogram指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はXDPO_Histogram.mq5指標ファイルを必要とします。<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置してください。

図1　XDPO_Histogram_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15296

